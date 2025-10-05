Αυτό το αποτέλεσμα εξασφάλισε στον Δικέφαλο του Βορρά το απόλυτο (πέντε νίκες σε πέντε αγώνες) και την μοναξιά στην κορυφή της βαθμολογίας, αυξάνοντας τη διαφορά του από τους «ερυθρόλευκους» στους πέντε βαθμούς.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 84ο λεπτό από τον Κρομμύδα, ο οποίος αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή, βρίσκοντας δίχτυα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο!

Ο νεαρός παίκτης εκμεταλλεύτηκε μια έξυπνη πάσα του Αρετή, έκανε ωραίο κοντρόλ και με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η εικόνα του αγώνα ήταν ισορροπημένη αλλά ανοιχτή, με ευκαιρίες εκατέρωθεν. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που είχε τη γενική υπεροχή, την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιούργησε σαφώς περισσότερες και πιο επικίνδυνες τελικές προσπάθειες, καταφέρνοντας τελικά να μετουσιώσει την υπεροχή του σε νίκη λίγο πριν τη λήξη.

ΠΑΟΚ: Μπελερής, Τσιότας, Ντούνγκα, Τσίτσκας, Αβράμπος, Ελευθεριάδης (46′ Γκιόκα), Παπανικόπουλος (64′ Αρετής), Παπαδόπουλος, Γραββάνης (64′ Στύλος), Τουρσουνίδης (86′ Αυγητίδης), Μπέρδος (81′ Κρομμύδας).

Ολυμπιακός: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Φράγκος, Καρκατσάλης, Αβραμούλης, Χάμζα, Κορτές(80΄Τζαμαλής), Βασιλακόπουλος(56’ Σιώζος), Φίλης, Κότσαλος, Κολοκοτρώνης(56’ Τρικαλιώτης)