Στο πλαίσιο ειδικής αστυνομικής επιχείρησης των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού-Αργυρούπολης και Αλίμου, συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της 27ης Σεπτεμβρίου 2025 και πρωινές ώρες της 28ης Σεπτεμβρίου 2025, τρεις νεαροί — δύο ημεδαποί ηλικίας 16 και 19 ετών και ένας 15χρονος αλλοδαπός — οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με τις αρχές, οι τρεις νεαροί εντόπιζαν τα θύματά τους μέσω παραγγελιών φαγητού σε διαδικτυακές εφαρμογές και, κατά την άφιξη των διανομέων, τους προσέγγιζαν καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες ή κράνη. Με την απειλή όπλου, ακινητοποιούσαν τους διανομείς, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα και στη συνέχεια διέφευγαν πεζή.

Στην κατοχή του 15χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν η τηλεφωνική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για τις παραγγελίες, 12 αμπούλες αεροβόλου όπλου, ρουχισμός που φορούσε κατά τις ληστείες, καθώς και κλεμμένα προσωπικά έγγραφα.

Η προανακριτική έρευνα της αστυνομίας απέδειξε ότι οι δράστες διέπραξαν συνολικά τρεις ληστείες κατά το μήνα Σεπτέμβριο σε Άλιμο και Αργυρούπολη. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση τους