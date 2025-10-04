Οι φετινοί εορτασμοί για Εθνική Ημέρα της Κίνας σημαδεύτηκαν από ένα τρομακτικό θέαμα στην πόλη Λιουλιάνγκ, στις 3 Οκτωβρίου, όταν εκατοντάδες drones τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Συγκεκριμένα, τα drones, που βρισκόντουσαν στον αέρα στα πλαίσια επιδείξεων, λόγω συστημικής βλάβης, λαμπάδιασαν ξαφνικά στον ουρανό κι άρχισαν να πέφτουν στο έδαφος, προκαλώντας πανικό στους συγκεντρωμένους θεατές και φωτιά σε δάσος, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες του China – A, από την απροσδόκητη αυτή κατάληξη των εκδηλώσεων στην πόλη, δεν υπάρχουν τραυματίες ή νεκροί.