Λίγες βροχές αναμένονται σήμερα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στη δυτική Μακεδονία, στη δυτική Στερεά Ελλάδα και στα Επτάνησα. Από το βράδυ, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν στις συγκεκριμένες περιοχές.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας προβλέπονται μεγαλύτερα διαστήματα με αίθριο καιρό και διαλείμματα ηλιοφάνειας, χωρίς φαινόμενα.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στον Θερμαϊκό.

Επιδείνωση του καιρού από τη Δευτέρα

Από τη Δευτέρα αναμένονται βροχές, μπόρες και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά και βόρεια.

Την Τρίτη τα φαινόμενα θα επιμείνουν, διατηρώντας τον καιρό άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.