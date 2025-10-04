Το πρωί του Σαββάτου (4/10) σημειώθηκε ατύχημα στην οδό Σπετσών, έξω από το Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Κερατσίνι. Ένας γερανός, που εκτελούσε εργασίες στην περιοχή, βγήκε απρόσεκτα από το στενό όπου βρισκόταν και συγκρούστηκε με αρκετά σταθμευμένα οχήματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, επρόκειτο για περίπου δέκα Ι.Χ.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Οι κάτοικοι περιέγραψαν έντονη αναστάτωση και εκκωφαντικό θόρυβο κατά τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι στο σημείο δεν απαγορεύεται το πάρκινγκ, καθώς δεν υπάρχει καμία σήμανση που να το υποδεικνύει. Πρόσθεσε ότι, υπό διαφορετικές συνθήκες, μέσα στα αυτοκίνητα θα μπορούσαν να βρίσκονται παιδιά, καθώς καθυστέρησαν να φύγουν για το κολυμβητήριο λόγω γιατρού.

Οι εικόνες των παραμορφωμένων οχημάτων προκάλεσαν σοκ, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος για να διαπιστώσουν αν οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος.