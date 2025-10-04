Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία του ψηφιακού ευρώ, ανακοινώνοντας συνεργασίες με επτά τεχνολογικές εταιρείες που θα αναλάβουν κρίσιμα μέρη της υποδομής του μελλοντικού νομίσματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εταιρείες που επελέγησαν θα αναπτύξουν μηχανισμούς ασφαλείας, λογισμικό για την προστασία συναλλαγών, και συστήματα διαχείρισης κινδύνου και απάτης. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Feedzai, γνωστή για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην ανίχνευση χρηματοοικονομικής απάτης, και η Giesecke+Devrient (G+D), γερμανική εταιρεία εξειδικευμένη στην ασφάλεια πληρωμών και στην ανάπτυξη ψηφιακών νομισματικών τεχνολογιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της G+D, Dr. Ralf Wintergerst, δήλωσε: «Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας-πλαισίου, η G+D και οι υπόλοιποι επιτυχόντες θα συνεργαστούν με την ΕΚΤ για τον καθορισμό του σχεδιασμού, της ενσωμάτωσης και της ανάπτυξης της πλατφόρμας υπηρεσιών του Ψηφιακού Ευρώ, υπό την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και σε συμφωνία με τη νομοθεσία της ΕΕ».

Τι περιλαμβάνουν οι συμφωνίες-πλαίσια

Οι συμφωνίες αυτές δεν προβλέπουν χρηματικές πληρωμές προς το παρόν, αλλά δημιουργούν ένα νομικό και τεχνικό πλαίσιο προετοιμασίας για το επόμενο στάδιο του έργου, το οποίο θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ όταν εγκριθεί ο κανονισμός για το ψηφιακό ευρώ από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Μεταξύ των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν είναι:

Συστήματα “alias lookup”, ώστε οι χρήστες να μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν χρήματα χωρίς να γνωρίζουν τα στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του παραλήπτη.

Λειτουργία offline πληρωμών, που θα επιτρέπει τη χρήση του ψηφιακού ευρώ ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

Εργαλεία παρακολούθησης απάτης και κινδύνου, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για την ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών

Η ΕΚΤ διευκρίνισε ότι το αν και πότε θα ξεκινήσει η πλήρης ανάπτυξη των επιμέρους τμημάτων θα εξαρτηθεί από τη νομοθετική πρόοδο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της.

Αν και η τελική απόφαση για την κυκλοφορία του ψηφιακού ευρώ δεν έχει ακόμη ληφθεί, αξιωματούχοι της ΕΚΤ εκτιμούν ότι η έναρξη μπορεί να πραγματοποιηθεί το 2029. Το έργο βρίσκεται από τα τέλη του 2023 στη φάση προετοιμασίας, που επικεντρώνεται σε τεχνικές δοκιμές, συνεργασίες και νομική θωράκιση.

Η ΕΚΤ εργάζεται για τη δημιουργία μιας ασφαλούς, προσβάσιμης και ουδέτερης ψηφιακής μορφής του ευρώ, που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μετρητά και τις ιδιωτικές υπηρεσίες πληρωμών.

Η ανακοίνωση των συνεργασιών έρχεται σε μια περίοδο έντονου διαλόγου στην ΕΕ για τους κινδύνους των stablecoins, ειδικά όσων εκδίδονται από μη ευρωπαϊκές εταιρείες. Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε πρόσφατα ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τους κινδύνους από stablecoins που λειτουργούν εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου MiCA (Markets in Crypto-Assets), προτείνοντας αυστηρότερη εποπτεία και ενιαίες ρυθμίσεις.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) έχει εισηγηθεί –αν και μη δεσμευτικά– την απαγόρευση stablecoins που εκδίδονται από κοινοπραξίες μεταξύ εταιρειών εντός και εκτός ΕΕ, θεωρώντας ότι θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη νομισματική σταθερότητα.

Με το βλέμμα στραμμένο στο 2029, το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ αρχίζει να παίρνει πιο απτή μορφή. Η συμμετοχή κορυφαίων εταιρειών ασφάλειας και πληροφορικής δημιουργεί τις βάσεις για μια ψηφιακή υποδομή ευρωπαϊκής εμπιστοσύνης, ικανή να συνδυάσει καινοτομία, ιδιωτικότητα και νομική ασφάλεια.

Όπως τόνισε η ΕΚΤ, «το ψηφιακό ευρώ δεν θα αντικαταστήσει το φυσικό χρήμα, αλλά θα το συμπληρώσει, προσφέροντας στους πολίτες έναν νέο, ασφαλή και καθολικά αποδεκτό τρόπο πληρωμής σε ολόκληρη την Ευρωζώνη».