Ανησυχία προκαλούν στη Δανία οι επαναλαμβανόμενες επιθετικές ενέργειες του ρωσικού ναυτικού στα χωρικά ύδατα της, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της Δανικής Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών, Τόμας Άρενκιελ.

«Έχουμε καταγράψει πολλαπλά περιστατικά στα δανικά στενά, κατά τα οποία ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας και πολεμικά πλοία του Ναυτικού έχουν στοχοποιηθεί από ρωσικά πολεμικά πλοία, με χρήση ραντάρ εντοπισμού στόχων και οπλικών συστημάτων», δήλωσε ο Άρενκιελ σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, σύμφωνα με την εφημερίδα BT.

Πρόσθεσε ότι ρωσικά πολεμικά έχουν πλεύσει εσκεμμένα σε πορεία σύγκρουσης με δανικά πλοία, την ώρα που αυτά επιτηρούσαν τις ρωσικές διελεύσεις από τα στενά, εντείνοντας την ένταση στην περιοχή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι ενδείξεις ότι ρωσικά πλοία χρησιμοποιούν εξοπλισμό ηλεκτρονικών παρεμβολών. «Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, είναι πολύ πιθανό να προκάλεσαν εκτεταμένες διαταραχές στο δίκτυο GPS εντός της δανικής επικράτειας», σημείωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας.

Η Δανία, μέλος του ΝΑΤΟ και στρατηγικός κόμβος στην είσοδο της Βαλτικής Θάλασσας, έχει εντείνει την επιτήρηση και καταγραφή της ρωσικής δραστηριότητας μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και της αυξανόμενης αστάθειας στην περιοχή της Βόρειας Ευρώπης.

Με πληροφορίες από Newsweek