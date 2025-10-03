Αν δεν υπάρξουν σημαντικές βροχοπτώσεις τους επόμενους μήνες, τα αποθέματα νερού στην Αττική ενδέχεται να εξαντληθούν μέσα σε ένα έτος, προειδοποιεί ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, σημειώνοντας όμως ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αξιοποίησης υπόγειων υδάτων που θα βοηθήσουν στην ανακούφιση της κατάστασης.

«Ήταν κι αυτό ένα έτος κακό για τους ταμιευτήρες της Αττικής, αλλά και συνολικά για όλη την Ελλάδα. Η στάθμη υποχωρεί ακόμα περισσότερο», δήλωσε ο Γιώργος Στεργίου στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.

Η ΕΥΔΑΠ έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο την αξιοποίηση γεωτρήσεων στην Αττική και γύρω από τα κανάλια που μεταφέρουν νερό από τον Εύηνο, τον Μόρνο και την Υλίκη. Το σχέδιο αυτό «δεν είναι η λύση του προβλήματος, όμως μας δίνει μια μικρή ανάσα και επιβεβαιώνεται στην πράξη ότι αποδίδει», υπογράμμισε. «Τα σημερινά αποθέματα νερού καλύπτουν την κατανάλωση για ένα έτος της Αττικής, εφόσον δεν υπάρξει ούτε μια στάλα βροχή για όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα όμως», πρόσθεσε.

Μόνιμη λύση θα μπορούσε να προσφέρει η λίμνη των Κρεμαστών, η οποία «θα δώσει για πολλά, πολλά χρόνια μια σταθερότητα στην υδροδότηση της Αττικής», όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ. «Είναι μια λύση η οποία φαίνεται ότι είναι αρκετά θωρακισμένη σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα και αυτή είναι και η επιδίωξή μας», πρόσθεσε.

Στις αρχές Ιουνίου, το υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε τη μείωση της οικολογικής παροχής του Ευήνου προκειμένου να εξασφαλιστεί η υδροδότηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Αφαλάτωση και εναλλακτικές λύσεις

Μεταξύ των υπό εξέταση επιλογών είναι η μεταφορά νερού με τάνκερ από τις εκβολές του Αχελώου και η πιθανή δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης, με καταλληλότερη θέση στην Ιτέα. «Η αφαλάτωση είναι ένα μέτρο το οποίο θα επιλεγεί και θα προχωρήσει μόνο εάν οι κλιματολογικές συνθήκες εξελιχθούν πάρα πολύ άσχημα, πολύ χειρότερα απ’ ό,τι μέχρι σήμερα και δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι άλλες επιλογές που έχουμε βάλει στο τραπέζι», διευκρίνισε ο κ. Στεργίου.

Το νερό από την Ψυττάλεια και τις νέες μονάδες βιολογικού καθαρισμού στην Ανατολική Αττική θα χρησιμοποιηθεί για άρδευση, ωστόσο «αυτό θέλει αρκετά χρόνια μπροστά μας». Ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ σημείωσε ότι οι Αθηναίοι ανταποκρίνονται στις εκστρατείες ενημέρωσης, καθώς η κατανάλωση, που είχε αυξηθεί πέρυσι κατά 6%, παρουσιάζει φέτος μείωση 1%.

Για την τιμή του νερού, ο κ. Στεργίου υπογράμμισε: «Εμείς θέλουμε να παραμείνει η τιμή πάρα πολύ χαμηλή, αλλά δεν μπορούμε να υπονομεύσουμε και το μέλλον της υδροδότησης στην Αττική. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας στη Ρυθμιστική Αρχή πως πιστεύουμε ότι πρέπει να εξορθολογιστεί η τιμολογιακή πολιτική»