Τον Νοέμβριο του 2022, η 19χρονη Έμμα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη. Τρία χρόνια αργότερα, η μητέρα της, Κέλλυ Καμπάκη, περιγράφει πόσο πολύ έχει αλλάξει η καθημερινότητά της.

«Η ζωή μας σκοτείνιασε, γιατί η Έμμα ήταν φως και αυτό το φως έσβησε. Είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για να επιβιώσουμε και να προωθήσουμε την έννοια της δωρεάς οργάνων».

Όσον αφορά τα γεγονότα του τροχαίου, ανέφερε: «Την χτύπησαν, την ξαναχτύπησαν, την εγκατέλειψαν, κρύφτηκαν. Κάποιοι της έκλεψαν τα προσωπικά της αντικείμενα. Ο κόσμος που ζούμε είναι πολύ σκληρός και έχουμε πάρει μία κατηφόρα που δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει».

Αναφερόμενη στη δωρεά οργάνων, τόνισε: «Από το 2022 και μετά τουλάχιστον υπάρχει το θετικό ότι σιγά σιγά έχουν αυξηθεί οι μεταμοσχεύσεις οργάνων. Η δωρεά οργάνων στην Ελλάδα είναι ταμπού γιατί δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Όταν μιλάμε για δωρεά οργάνων μιλάμε για εγκεφαλικό θάνατο. Στη συνέχεια επιλέγεις να προχωρήσεις στο επόμενο στάδιο και να δώσεις ζωής στους ανθρώπους που περιμένουν ένα θαύμα. Από το κώμα υπάρχει περίπτωση να επιστρέψεις, από τον εγκεφαλικό θάνατο όχι. Γιατί να μην επιλέξεις τη ζωή από τον θάνατο;».

Η μητέρα της εξήγησε ότι η απόφαση να δωριστούν τα όργανα της Έμμας ήταν εύκολη, αφού η ίδια η Έμμα είχε εκφράσει την επιθυμία της λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

«Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να σεβαστούμε την επιθυμία της. Το παιδί μου μου έδωσε έναν σκοπό σε αυτή τη ζωή. Βλέποντας τους ανθρώπους που έχουν πάρει τα όργανα του παιδιού μου να είναι καλά, είναι σαν να παίρνει νόημα ο άδικος χαμός της. Το παιδί μου μου λείπει κάθε ώρα, κάθε στιγμή, αλλά νιώθω και τόσο περήφανη γι’ αυτήν. Δεν θέλω να ξεχάσω το χαμόγελο, τη φωνή της και τη μυρωδιά της», είπε.