Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στις Μελέσες του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, χωρίς να απειλούνται οικισμοί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική περιοχή νοτιοδυτικά των Μελεσών.

εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική περιοχή νοτιοδυτικά των Μελεσών. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν με 14 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρου.

επιχειρούν με 14 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρου. Στην κατάσβεση συνδράμει και εναέριο μέσο με ρίψεις νερού.

Δεν απειλείται κάποιος οικισμός σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία .

. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Πιο αναλυτικά

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση, νοτιοδυτικά των Μελεσών, στον Δήμο Αρχανών–Αστερουσίων.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις, με 14 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρου προσωπικού να επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Σημαντική είναι και η συνδρομή εναέριου μέσου, το οποίο πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού για την αντιμετώπιση των εστιών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλείται κάποιος οικισμός από τη φωτιά. Ωστόσο, το έργο της κατάσβεσης παραμένει δύσκολο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.