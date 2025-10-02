Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής του Ηρακλείου στην Κρήτη την τελευταία ώρα για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή των Μαλάδων.

Στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής εστάλη μήνυμα μέσω του 112 μέσω του οποίου καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

