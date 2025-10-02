Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής του Ηρακλείου στην Κρήτη την τελευταία ώρα για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή των Μαλάδων.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρακουλιάρης #Ηράκλειο #Κρήτη.
Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρςες ΟΤΑ.
Στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής εστάλη μήνυμα μέσω του 112 μέσω του οποίου καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα.