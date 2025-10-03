Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάρο, όπου ένας άνδρας εντοπίστηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 40χρονο αφγανικής καταγωγής που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, στη Νάουσα της Πάρου.

Τον άνδρα βρήκε ο εργοδότης του, καθώς δεν εμφανίστηκε για δουλειά και δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Ο εργοδότης ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 40χρονος έφερε τραύματα από πέντε μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια.

Όπως μεταδίδει το MEGA, όλα δείχνουν ότι το θύμα άνοιξε την πόρτα στον δολοφόνο του.

Το σπίτι δεν ήταν αναστατωμένο και έτσι αποκλείστηκε το ενδεχόμενο της ληστείας κι έτσι τα κίνητρα της δολοφονικής επίθεσης φαίνεται πως είναι προσωπικά.

Μάλιστα οι αστυνομικοί έχουν πάρει δείγματα από τα χέρια του νεκρού μήπως καταφέρουν και βρουν DNA του δολοφόνου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τους αστυνομικού να εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό και να συλλέγον μαρτυρίες από φίλους και γνωστούς του 40χρονου.