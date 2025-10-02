Δύο αεροσκάφη της Delta Air Lines συγκρούστηκαν το βράδυ της Τετάρτης ενώ κινούνταν σε τροχόδρομο του αεροδρομίου LaGuardia, στη Νέα Υόρκη.

Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία Delta Air Lines ανέφερε ότι σημειώθηκε «σύγκρουση χαμηλής ταχύτητας» μεταξύ της πτήσης 5047 της Endeavor Air, που έφτασε από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, και της πτήσης 5155 της Endeavor, η οποία είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει για το Ρόανοουκ της Βιρτζίνια.

On the evening of October 1, 2025, two Delta Air Lines planes collided while taxiing at low speeds on the tarmac at New York’s LaGuardia Airport. The incident resulted in the wing of one aircraft detaching and damage to the nose of the other, with at least one injury reported… pic.twitter.com/VOE7XZvwey — T_CAS videos (@tecas2000) October 2, 2025

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι το πτερύγιο της πτήσης 5155 ήρθε σε επαφή με την άτρακτο της πτήσης 5047. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 μ.μ. τοπική ώρα.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι μια αεροσυνοδός υπέστη ελαφρύ τραυματισμό και έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου από τους διασώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η πτήση 5155 της Endeavor μετέφερε 32 άτομα, 28 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με την Delta. Η πτήση 5047 της Endeavor μετέφερε 61 άτομα, 57 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος.

🇺🇸✈️ FLASH | ÉTATS-UNIS Deux avions régionaux de Delta Air Lines sont entrés en collision à faible vitesse lors du roulage à l’aéroport de LaGuardia (New York). Parmi les 93 personnes à bord, seule une membre d’équipage a été blessée.#NewYork #LaGuardia#laguardiaairport pic.twitter.com/FohiY4CAap — Le Fil Express (@LeFilExpress) October 2, 2025

Σε ένα από τα βίντεο ο πιλότος της πτήσης 5047 ακούγεται μέσω του ενδοεπικοινωνίας να λέει στους επιβάτες ότι «φαίνεται σαν να συγκρούστηκε μαζί μας ένα αεροσκάφος».

Η αιτία της σύγκρουσης είναι άγνωστη προς το παρόν.

«Δεν υπήρξε καμία επίπτωση στις λειτουργίες του αεροδρομίου», δήλωσε η Αρχή Λιμένων για το περιστατικό.

Οι επιβάτες κατέβηκαν από τα αεροπλάνα και επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία που τους περίμεναν. Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι στους επιβάτες θα παρέχονταν δωμάτια σε ξενοδοχεία και θα κρατούνταν νέες πτήσεις την Πέμπτη.

«Οι ομάδες της Delta στον κόμβο μας στη Νέα Υόρκη-LaGuardia εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι επιβάτες μας θα λάβουν φροντίδα μετά τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών Delta Connection της Endeavor Air με χαμηλή ταχύτητα κατά τη διάρκεια τροχοδρόμησης», ανέφερε η Delta σε ανακοίνωση της. «Η Delta θα συνεργαστεί με όλες τις αρμόδιες αρχές για να εξετάσει τι συνέβη, καθώς η ασφάλεια των επιβατών και των ανθρώπων μας προηγείται όλων. Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες μας για την εμπειρία».