Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε την Ουκρανία ότι παίζει «επικίνδυνο παιχνίδι» πλήττοντας την περιοχή κοντά στον σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της Ζαπορίζια, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Μόσχα θα μπορούσε σε αντίποινα να πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις που ελέγχονται από το Κίεβο.

Στον σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση από εξωτερικές πηγές εδώ και πάνω από μία εβδομάδα. Ψύχεται χάρη σε γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και τον βομβαρδισμό της περιοχής.

Ο Πούτιν είπε ότι είναι «βλακώδες» να κατηγορείται η Ρωσία ότι βομβαρδίζει τον πυρηνικό σταθμό που ελέγχεται από την ίδια, σημειώνοντας όμως ότι η κατάσταση γύρω από τη μονάδα είναι σε γενικές γραμμές υπό έλεγχο.