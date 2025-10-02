Μήνυμα αποτροπής προς τη Δύση έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας ότι η Μόσχα δεν επιδιώκει σύγκρουση με το ΝΑΤΟ, ωστόσο προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα αντιδράσει άμεσα σε οποιαδήποτε πρόκληση από την Ευρώπη, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε «υστερική στρατιωτικοποίηση» της ηπείρου.

Κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές «κυρίαρχες ελίτ» ότι σπέρνουν πανικό και προετοιμάζουν την κοινή γνώμη για έναν υποτιθέμενο επικείμενο πόλεμο με τη Ρωσία, ο Πούτιν τόνισε πως είναι «αδύνατο να πιστέψει κανείς» ότι η Μόσχα σχεδιάζει επίθεση κατά του ΝΑΤΟ. Όπως υποστήριξε, οι αναφορές περί ρωσικής επιθετικότητας είναι «αβάσιμες» και εξυπηρετούν συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες.

Παρότι διευκρίνισε ότι η Ρωσία δεν σχεδιάζει επιθετικές ενέργειες για λόγους ασφαλείας, ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε ότι η χώρα του θα λάβει «πειστικά αντίμετρα» σε περίπτωση περαιτέρω στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης. «Η Μόσχα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις, ιδιαίτερα την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας: «Η Ρωσία έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά. Η πρόκληση και η αδυναμία δεν είναι αποδεκτές».

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν επέρριψε ευθύνες στην Ευρώπη για το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές προσπάθειες, αν και εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία, δηλώνοντας πως πιστεύει ότι τελικά «η καλή θέληση θα υπερισχύσει».

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδέχθηκε πως υπάρχουν πολλές και ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες, κάτι που χαρακτήρισε «φυσιολογικό για μεγάλες δυνάμεις».

Τέλος, επεσήμανε πάντως ότι η Μόσχα επιδιώκει την πλήρη αποκατάσταση των διμερών σχέσεων και πιστεύει στην εξεύρεση «αμοιβαία αποδεκτής λύσης».