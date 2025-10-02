Όταν ο Άρης ανακοίνωσε το καλοκαίρι την απόκτηση του Τίνο Καντεβέρε, οι άνθρωποι της ομάδας είδαν στο πρόσωπό του έναν ποδοσφαιριστή που θα έφερνε φρεσκάδα, ένταση και ανταγωνισμό στη γραμμή κρούσης. Ο παίκτης που θα… πίεζε τον Λορέν Μορόν και θα δημιουργούσε συνθήκες ανταγωνισμού οι οποίες είναι κάτι άγνωστον για τον Ανδαλουσιανό επιθετικό από τη μέρα που ήρθε στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η πραγματικότητα, όμως, δεν είναι μέχρι στιγμής όπως την σχεδίαζαν… Δύο τραυματισμοί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ανέκοψαν κάθε προσπάθεια προσαρμογής του επιθετικού από την Ζιμπάμπουε. Τέσσερις εμφανίσεις, μόλις 55 λεπτά συμμετοχής, αφήνοντας τον Μορόν ως μοναδική επιλογή στην κορυφή, με τον Ισπανό τεχνικό να προσπαθεί να τον διαχειριστεί προσεκτικά, γνωρίζοντας πως δεν υπήρχε εναλλακτική.

Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, η εικόνα δείχνει να αλλάζει. Ο Καντεβέρε ξαναμπαίνει στο «κάδρο». Η επιστροφή του στις προπονήσεις σε φουλ ρυθμούς φέρνει χαμόγελα τόσο στον ίδιο όσο στο τεχνικό τιμ το οποίο έχει στερηθεί αρκετούς παίκτες τις τελευταίες εβδομάδες. Ο παίκτης άρχισε δειλά-δειλά να μπαίνει σε κομμάτια του προγράμματος από την περασμένη εβδομάδα και πλέον είναι ιατρικά έτοιμος.

Η τελική απόφαση, βέβαια, ανήκει στον Μανόλο Χιμένεθ. Εκείνος θα κρίνει αν ο Καντεβέρε θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ και αν θα πάρει ξανά λεπτά συμμετοχής. Για τον Άρη, η πιθανότητα να αποκτήσει ξανά βάθος στην επίθεση είναι καίρια. Για τον ίδιο τον Καντεβέρε, ίσως είναι η στιγμή να αποδείξει ότι άξιζε η προσμονή όλο αυτό το διάστημα.