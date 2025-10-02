Παρότι ο Γιακουμάκης έδωσε προσωρινά προβάδισμα στον Δικέφαλο, οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τα κενά στην άμυνα και με αντεπίθεση διαρκείας ανέτρεψαν το σκορ, αφήνοντας την ομάδα του Λουτσέσκου με προβληματισμό ενόψει της συνέχειας.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Θέλτα να μπαίνει πιο δυνατά, πιέζοντας ψηλά από τα πρώτα λεπτά και αναγκάζοντας τον ΠΑΟΚ να περιοριστεί σε παθητικό ρόλο. Ο Δικέφαλος δυσκολευόταν να κρατήσει μπάλα και να οργανώσει τις επιθέσεις του, με τους γηπεδούχους να δημιουργούν τις πρώτες απειλές.

Στο 12’, η κεφαλιά του Ρουέδα στο δεύτερο δοκάρι κατέληξε εύκολα στα χέρια του Παβλένκα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο Αλόνσο βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, με τον Τσέχο τερματοφύλακα να αντιδρά σωστά και να κρατάει ανέπαφη την εστία του. Ο Μιχαηλίδης είχε δύο καθοριστικές επεμβάσεις, πρώτα πάνω στον Σβέντμπεργκ και στη συνέχεια σε γύρισμα του Ρουέδα που μπορούσε να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνο, δίνοντας ανάσες στην άμυνα του ΠΑΟΚ.

Η Θέλτα συνέχισε να απειλεί, με τον Ρουέδα στο 29’ να σουτάρει δυνατά από τα αριστερά και τον Παβλένκα να επεμβαίνει ξανά εντυπωσιακά. Κόντρα στη ροή του αγώνα, όμως, ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ στο 35’.

Ο Κωνσταντέλιας πίεσε ψηλά και έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή και σούταρε, με τον Ράντου να αποκρούει. Στην επαναφορά, ο Γιακουμάκης βρέθηκε στο σωστό σημείο και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 0-1, χαρίζοντας προβάδισμα στην ομάδα του Λουτσέσκου.

Η χαρά των «ασπρόμαυρων» δεν κράτησε μέχρι την ανάπαυλα. Στην τελευταία φάση του ημιχρόνου, η Θέλτα κυκλοφόρησε γρήγορα την μπάλα, ο Σβέντμπεργκ σέντραρε από τα δεξιά και ο Ιάγκο Άσπας με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1, επαναλαμβάνοντας το ίδιο σκηνικό που είχε ζήσει ο ΠΑΟΚ και στην Τρίπολη, όταν δέχτηκε γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Η Θέλτα μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος, εκμεταλλευόμενη την ψυχολογία που της έδωσε το γκολ της ισοφάρισης λίγο πριν την ανάπαυλα. Στο 48’, οι Ισπανοί βγήκαν ξανά στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ο Σβέντμπεργκ βρέθηκε σε θέση τετ α τετ με τον Παβλένκα, ο οποίος απέκρουσε αρχικά, αλλά στην επαναφορά ο Ιγκλεσίας βρήκε δίχτυα και έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους (2-1). Ένα γκολ που έδειξε πόσο κοστίζει στον «Δικέφαλο» το τέρμα που δέχτηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Με ανεβασμένη ψυχολογία και χωρίς άγχος, η Θέλτα συνέχισε να πιέζει. Ο Άσπας στο 55’ βρήκε χώρο, μπήκε στην περιοχή και πάσαρε στον Σβέντμπεργκ, όμως ο Παβλένκα επενέβη σωτήρια, κρατώντας ζωντανό τον ΠΑΟΚ. Παρά τις αλλαγές στη μεσαία γραμμή, ο «Δικέφαλος» δεν κατάφερε να ισορροπήσει στο κέντρο, χάνοντας συχνά τις μάχες απέναντι στους Ισπανούς.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 63’, με τον Κωνσταντέλια να δοκιμάζει το πόδι του εκτός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα λίγο άουτ. Ωστόσο, η Θέλτα παρέμενε επικίνδυνη και στο 70’ απείλησε ξανά, με τον Ρουέδα να γυρίζει την μπάλα στην περιοχή και τον Βολιάκο να απομακρύνει την τελευταία στιγμή.

Στο 74’ οι γηπεδούχοι βρήκαν και τρίτο γκολ, με τον Σβέντμπεργκ να φεύγει στην πλάτη της άμυνας και να τελειώνει υποδειγματικά τη φάση για το 3-1. Αρχικά η φάση ακυρώθηκε ως οφσάιντ, όμως μετά από έλεγχο το τέρμα μέτρησε κανονικά, δίνοντας σαφές προβάδισμα στη Θέλτα.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 82’ είχε καλή στιγμή, όταν ο Ζίβκοβιτς σέντραρε από τα δεξιά και ο Κωνσταντέλιας πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ. Ήταν μια από τις λίγες αξιόλογες στιγμές των «ασπρόμαυρων» στο δεύτερο μέρος, που δεν έφτασαν τελικά για να αλλάξει η εικόνα του αγώνα.

ΘΕΛΤΑ: Ράντου, Φερνάντες, Στάρφελτ, Αλόνσο, Ρουέδα (84′ Χ. Ροντρίγκες), Ροντρίγκες, Μορίμπα, Μινγκέθα (65′ Ντομίνγκες), Άσπας (75′ Ντουράν), Σβενμπέργκ (75′ Σαραγόσα), Ιγκλέσιας (65′ Γιουγκτλά).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο (74′ Κεντζιόρα), Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (60′ Μεϊτέ), Οζντόεφ, Καμαρά (70′ Τάισον), Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ (70′ Ζίβκοβιτς), Γιακουμάκης (60′ Τσάλοφ).