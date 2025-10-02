Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου, είναι ένα παγκόσμιο ορόσημο που καθιερώθηκε από το Συνέδριο Διεθνούς Προστασίας των Ζώων στη Φλωρεντία τον Μάιο του 1931. Έκτοτε, κάθε χρόνο αυτή η ημερομηνία μας υπενθυμίζει πως η προστασία των ζώων δεν είναι απλώς μία επέτειος, αλλά μία ευθύνη που μοιραζόμαστε όλοι καθημερινά. Είναι μία ημέρα που αναδεικνύει τη σημασία του σεβασμού, της αγάπης και της υπευθυνότητας απέναντι στα ζώα, προσφέροντάς μας την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη φροντίδα και την αξία της καθημερινής προσοχής στις ανάγκες τους.

Για όσους έχουμε τη χαρά να ζούμε με έναν τετράποδο φίλο, αυτή η ημέρα αναμφίβολα έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Διότι, αναγνωρίζουμε πως το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φροντίζουμε την υγεία των κατοικίδιων μας, προσφέροντάς τους ασφάλεια και φροντίδα ώστε να είναι χαρούμενα και δραστήρια σε κάθε στάδιο της ζωής τους. Μάλιστα, σε αυτή τη δια βίου αποστολή δεν είμαστε μόνοι, αλλά έχουμε για σύμμαχο το ασφαλιστικό πρόγραμμα My Happy Pet της Eurolife FFH, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για να μετατρέπει την αγάπη μας σε πράξη, προσφέροντας έτσι μία καλύτερη ζωή στους πιο πιστούς μας φίλους.

Το πρόγραμμα My Happy Pet που προσφέρει ασφάλεια στους μικρούς μας φίλους

Η φροντίδα ενός κατοικίδιου δεν περιορίζεται στις στιγμές που περνάμε μαζί του ή στις περιόδους που εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα. Είναι μία συνεχής διαδικασία που απαιτεί προσοχή, αγάπη και υπευθυνότητα, από τα βασικά εμβόλια και τις προληπτικές εξετάσεις μέχρι τη σωστή διατροφή και την καθημερινή ευεξία του ζώου. Για αυτή την απαιτητική διαδικασία μπορούμε να εμπιστευτούμε το ασφαλιστικό πρόγραμμα My Happy Pet, το οποίο απευθύνεται σε κηδεμόνες σκύλων και γατών ανεξαρτήτως ράτσας, ηλικίας και προϋπάρχουσας ασθένειας. Μοναδική προϋπόθεση για να εξασφαλίσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα για τον σκύλο ή τη γάτα μας, είναι να έχει microchip.

Ανάλογα με το εύρος καλύψεων που επιθυμούμε, υπάρχουν δύο διαφορετικά πακέτα που μπορούμε να αποκτήσουμε για το κατοικίδιό μας. Συγκεκριμένα, υπάρχει το My Happy Pet Standard που κοστίζει 75 ευρώ ετησίως, ενώ το My Happy Pet Plus κοστίζει 95 ευρώ για σκύλο και 85 ευρώ για γάτα, ετησίως.

Όσο για τις παροχές, αυτές εξαρτώντας από το πρόγραμμα που θα επιλέξουμε και περιλαμβάνουν νοσηλεία και χειρουργικές επεμβάσεις, μικροβιολογικές, απεικονιστικές, ενδοσκοπικές εξετάσεις και κτηνιατρικές πράξεις, επισκέψεις κτηνιάτρων και φυσικοθεραπείες, ετήσιο αιματολογικό έλεγχο, καθαρισμό αυτιών, οδοντιατρικό έλεγχο και εμβόλια, υπηρεσίες φροντίδας, δηλαδή καλλωπισμό και συνεδρίες εκπαίδευσης, καθώς και wellness προνόμια, όπως διαμονή σε πιστοποιημένα κέντρα φιλοξενίας, εκπτώσεις σε τροφές, παραφαρμακευτικά προϊόντα και είδη φροντίδας.

Αν θέλουμε, λοιπόν, να κάνουμε ένα δώρο στο τετράποδο φιλαράκι μας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, το ασφαλιστικό πρόγραμμα My Happy Pet της Eurolife FFH είναι η επιλογή που μετατρέπει την αγάπη μας σε πράξη. Η φροντίδα του σκύλου ή της γάτας μας γίνεται ακόμη πιο εύκολη και άμεση, χάρη στο συμβεβλημένο δίκτυο, που μας επιτρέπει να καταβάλλουμε μόνο τη συμμετοχή μας, χωρίς να απαιτεί να αποστέλλουμε παραστατικά ή αποδείξεις. Κάθε επίσκεψη ή υπηρεσία πραγματοποιείται με άνεση και χωρίς ταλαιπωρία, προσφέροντας στα κατοικίδιά μας την εμπειρία φροντίδας που πραγματικά τους αξίζει.

Εδώ υπάρχει η λίστα με το συμβεβλημένο δίκτυο και τις συνεργαζόμενες κλινικές.