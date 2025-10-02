Οι μεγάλες μουσικές εταιρείες Universal Music και Warner Music βρίσκονται κοντά σε σημαντικές συμφωνίες για να παραχωρήσουν -έναντι τιμήματος- άδειες χρήσης περιεχομένου τους σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρουν πηγές των Financial Times.

Σε συνομιλίες βρίσκεται και ο τρίτος μεγάλος παίκτης της δισκογραφίας, η Sony Music. Με τον τρόπο αυτό οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες επιδιώκουν να προλάβουν εκείνες τις εξελίξεις και να καθορίσουν συγκεκριμένους όρους για το πώς οι τεχνολογικοί όμιλοι που αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) θα πληρώνουν για τη μουσική.

Οι μουσικές εταιρείες βρίσκονται σε συνομιλίες με μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, όπως η Google και η Spotify. Στις συνομιλίες έχουν συμμετάσχει νεοσύστατες επιχειρήσεις όπως οι ElevenLabs, Stability AI, Suno, Udio και Klay Vision, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Οι πρώτες τέτοιες συμφωνίες αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σημειώνεται.

Οι συνομιλίες για τη συμφωνία επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον οποίο οι δισκογραφικές εταιρείες χορηγούν άδειες χρήσης για τα τραγούδια των καλλιτεχνών τους για τη δημιουργία μουσικών κομματιών που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και για την εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων του ΑΙ, ανέφερε το δημοσίευμα.

Οι μουσικές εταιρείες επιδιώκουν να κλείσουν συμφωνία ώστε να καταβάλλεται σε αυτές πληρωμή παρόμοια με αυτή για το streaming όταν χρησιμοποιείται κάποιο τραγούδι τους.

Σε κάθε περίπτωση όμως, τα στελέχη των δισκογραφικών προειδοποίησαν ότι οι συμφωνίες με τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα είναι πιο περίπλοκες από εκείνες που έχουν γίνει στο streaming. Αυτό συμβαίνει επειδή η τεχνολογία ΑΙ μπορεί να χρησιμοποιήσει μουσικά κομμάτια με ασαφείς τρόπους — όχι μόνο να αναπαράγει υπάρχοντα τραγούδια ή να δημιουργεί νέα κομμάτια. Επίσης οι ίδιοι οι καλλιτέχνες μπορεί να είναι επιφυλακτικοί τόσο με το ΑΙ όσο και με τις ίδιες τις εταιρείες τους, επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται με πολύ γοργούς ρυθμούς.

Αγωγές στον κλάδο

Η αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο όπως η δισκογραφία έχει πυροδοτήσει κύμα αγωγών κατά τεχνολογικών εταιρειών που αναπτύσσουν ΑΙ. Καλλιτέχνες, συγγραφείς και κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων κατηγορούν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ότι χρησιμοποιούν υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς συγκατάθεση ή αποζημίωση για την εκπαίδευση των μοντέλων τους στο ΑΙ.

Οι δισκογραφικές εταιρείες βλέπουν τις συνομιλίες ως τρόπο πρόληψης της δημιουργίας προκλήσεων για αυτές, όπως είχε συμβεί στις αρχές του 2000 όταν η μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου τους είχε επιφέρει μεγάλο πλήγμα λόγω ηλεκτρονικού διαμοιρασμού τραγουδιών μεταξύ των χρηστών. Κάτι αντίστοιχο φοβούνται μήπως πάθουν και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα κομμάτια που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στις υπηρεσίες streaming. Η γαλλική υπηρεσία streaming Deezer ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι σχεδόν το ένα τρίτο των κομματιών που ανέβηκαν στην πλατφόρμα της δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη. Την περασμένη εβδομάδα το Spotify ανακοίνωσε ότι τον τελευταίο χρόνο αφαίρεσε 75 εκατομμύρια κομμάτια από την πλατφόρμα του τα οποία που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη.

Τα μαθήματα από τη δεκαετία του 2000

Μιλώντας στους FT ο Έλιοτ Γκρέιντζ, διευθύνων σύμβουλος της Atlantic Records, παρομοίασε την τρέχουσα κατάσταση με το Napster και το LimeWire που είχαν κάνει την εμφάνισή τους 2002. Τότε αυτές οι καινούργιες για την εποχή δωρεάν υπηρεσίες παροχής κοινής χρήσης μουσικής έπληξαν τη μουσική βιομηχανία.

«Είδαμε έναν κλάδο να χάνει το 50, 60, 70 τοις εκατό της αξίας του… Οι δισκογραφικές εταιρείες έχουν την ευθύνη να διαπραγματεύονται τις καλύτερες προσφορές για τους καλλιτέχνες τους – και είναι πραγματικά καλές σε αυτό. Έμαθαν από τα λάθη τους στο παρελθόν», δήλωσε ο ίδιος.