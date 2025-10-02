Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης με βροχές και καταιγίδες να έχουν εκδηλωθεί στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο και στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το meteo.gr, κατά το υπόλοιπο της Πέμπτης οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν σταδιακά και τα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, καθώς και σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας προς το τέλος του εικοσιτετραώρου κι έπειτα. Ιδιαίτερα για την Αττική, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει μέχρι και το απόγευμα.

Την Παρασκευή 03/10 βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αρχικά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα φαινόμενα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής αλλά και νησιωτικής χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Σε ότι αφορά τον νομό Θεσσαλονίκης, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης 02/10 προς Παρασκευή 03/10.

Στους σχετικούς χάρτες παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται (1) το απόγευμα της Πέμπτης 02/10, (2) τις πρώτες ώρες της Παρασκευής 03/10 και (3) το πρωί της Παρασκευής 03/10.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των επεισοδίων βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για Παρασκευή 03/10 κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική) ενώ, όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας, αυτό της Πέμπτης 02/10 κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).