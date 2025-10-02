Τους δύο μυστηριώδεις άνδρες που βρισκόντουσαν μαζί με τον 31χρονο γιο του ιδιοκτήτη σπιτιού στην Άνοιξη προσπαθούν να εντοπίσουν οι αστυνομικοί, για την άγρια επίθεση στους ενοικιαστές για τα απλήρωτα ενοίκια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας μπήκε μέσα με τον 31χρονο στο σπίτι της οικογένειας την ώρα του επεισοδίου κι ο άλλος περίμενε έξω στο αυτοκίνητο σαν τσιλιαδόρος, ανατρέποντας το αρχικό σενάριο που ήθελε πατέρα και γιο να επιτίθενται στους ενοικιαστές.

Όπως μετέδωσε το MEGA, κτός από τον 31χρονο υπήρχε εκεί στο σημείο και ένας αλλοδαπός και έξω ακριβώς άλλο ένα άτομο που δεν ξέρουμε αν φύλαγε τσίλιες ή λειτουργούσε υποβοηθητικά. Πάντως ο ιδιοκτήτης της κατοικίας και πατέρας του δράστη φαίνεται ότι ήταν εκτός Αθηνών, ήταν κάπου στην επαρχία.

Η άγρια επίθεση σε ηλικιωμένους

Οι δύο ηλικιωμένοι γονείς του 44χρονου νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε κατάσταση σοκ. Η μητέρα του σαραντατετράχρονου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ΚΑΤ στην ορθοπεδική κλινική και αναμένεται να υποστεί χειρουργείο τις επόμενες ημέρες, καθώς έχει κάταγμα στο ισχίο. Ενώ ο υπερήλικος πατέρας του βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παρακολουθείται αυτή τη στιγμή στην πρώτη χειρουργική κλινική.

Η ίδια ακόμη δεν μπορεί να ξεπεράσει τον εφιάλτη που έζησε βλέποντας ολόκληρη την οικογένειά της και εκείνη να πέφτουν θύματα ξυλοδαρμού.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αρνείται ότι συμμετείχε στον ξυλοδαρμό της οικογένειας των ενοικιαστών και λέει σε συνέντευξή του στο Live News:Από το 2023 σας νοικιάζουν το σπίτι;

Από το 2021. Πάντοτε υπήρχαν οικονομικές ατασθαλίες, απλά το θέμα μου δεν ήταν οικονομικό, με έχετε βγάλει ότι για ένα χιλιάρικο τώρα θα έκανα εγώ τέτοια πράγματα, που δεν θα έκανα γενικά τέτοια πράγματα στη ζωή μου. Είναι θέματα κοινής λογικής, αν είχα διαπράξει τα πράγματα που λένε θα ήμουν ελεύθερος όντως;

Σας επιτέθηκαν ή επιτεθήκατε, τι έγινε;

Ε, αυτό σας λέω τώρα, δεν θα σας πω τι έγινε, δεν θα σας αναλύσω κάτι, αλλά θα σας πω μόνο αυτό, εγώ είμαι έξω, ταλαιπωρήθηκα χωρίς λόγο, τέλος πάντων δεν πειράζει αλλά η αλήθεια δεν βγαίνει πάντα στο φως; Εγώ είμαι έξω. Πάντα μιλάω με δεδομένα, γεγονότα ότι λέω μπορώ να το αποδεικνύω.

Ήσασταν πάντα ευγενικοί;

Έτσι έχω μεγαλώσει στη ζωή μου, δεν έχω μεγαλώσει διαφορετικά.

Με τι δικαιολογία αυτοί οι άνθρωποι δεν ήθελαν να σας τα καταβάλουν;

Ο καθένας μπορεί να πει ότι δικαιολογία θέλει, το θέμα είναι ποια είναι και η αλήθεια στο τέλος, εγώ εκεί στηρίζομαι.

4.000 ευρώ τα χρωστούμενα από τα ενοίκια

Επίσης η εκπομπή Live News παρουσίασε το ντοκουμέντο με τις αναλυτικές πληρωμές στις οποίες έχει προβεί η οικογένεια από το χρονικό διάστημα μεταξύ του 2023 – 2025.

Από το 2021 μέχρι και τον Απρίλιο του 2023, όπως φαίνεται, οι πληρωμές των ενοικίων δείχνουν να γίνονται κανονικά. Όμως 4/1/2024 καταβάλλονται 520€ αντί για τα 820€. Το ίδιο συμβαίνει και τον επόμενο μήνα του Φεβρουαρίου. Κατόπιν ακολουθούν κι άλλες πληρωμές στις οποίες το ποσό του ενοικίου ή δεν καταβάλλεται καθόλου ή τον επόμενο μήνα γίνεται προσπάθεια καταβολής επιπλέον χρημάτων. Και από τις 31/3/2025 και μετά σταματά τελείως η καταβολή των ενοικίων.