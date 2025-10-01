ΣήμεραΤετάρτη, 1 Οκτωβρίου,σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Ανανίου επισκόπου Δαμασκού, Οσίου Ρωμανού του Μελωδού

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ανανίας, Νίνος*,

Θηρέσιος, Θηρεσία,

Ρωμανός, Ρωμάνα, Ρωμανή.

Άγιος Ανανίας ο Απόστολος

Υπακούατε «ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς» . Κάνετε υπακοή με όλη την καρδιά σας στον ακριβή κανόνα της χριστιανικής διδασκαλίας. Τέτοιος άνθρωπος υπακοής στο Θεό ήταν και ο απόστολος Ανανίας. Διότι, όταν ο Θεός του είπε με όραμα να συναντήσει το Σαύλο, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των χριστιανών, έκανε υπακοή στα λόγια του Κυρίου. Αμέσως πήγε στην Ευθεία οδό και αναζήτησε το σπίτι του Ιούδα, όπου ήταν ο Σαύλος. Τον θεράπευσε, τον βάπτισε χριστιανό, και έπειτα αυτός, με το όνομα Παύλος, έγινε ο μέγας Απόστολος των Εθνών. Κατόπιν ο Ανανίας πήγε στην Ελευθερούπολη, όπου με τη διδασκαλία του έλκυσε στο Χριστό πολυάριθμες ψυχές.

Ο θόρυβος όμως που δημιούργησε η αποστολική του δράση, έκανε τον ηγεμόνα Λουκιανό να τον συλλάβει. Χρησιμοποίησε πολλούς και ποικίλους τρόπους προκειμένου να αλλαξοπιστήσει ο Ανανίας. Αλλά ο Ανανίας έμεινε αμετακίνητος στα χριστιανικά του φρονήματα. Τότε ο Λουκιανός τον μαστίγωσε με νεύρα βοδιών. Έπειτα, με σιδερένια νύχια του ξέσχισε τα πλευρά και έκαψε τις πληγές του με αναμμένες λαμπάδες. Τέλος, αφού τον έβγαλε έξω από την πόλη, τον λιθοβόλησε. Έτσι, ο Ανανίας πήρε το αμαράντινο στεφάνι της υπακοής στο θέλημα του Θεού.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας, η Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής, η Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων και η Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:21 – Δύση ήλιου: 19:08

🌓 Σελήνη 8.7 ημερών