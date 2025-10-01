Από σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2025, οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που διευκολύνει τον υπολογισμό των οικονομικών οφελών από τη φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, με στόχο τη στήριξη για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη. Η εφαρμογή TaxCalc, διαθέσιμη στη διεύθυνση www.taxcalc2025.minfin.gr , μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε υπολογιστή, tablet ή κινητό, χωρίς να απαιτείται καταχώρηση προσωπικών δεδομένων ή cookies. Με απλό και γρήγορο τρόπο, οι χρήστες μπορούν να δουν αναλυτικά τα οφέλη τους.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει δύο βασικά εργαλεία:

τον Υπολογιστή Φόρου Εισοδήματος και

και τον Υπολογιστή Φόρου Ενοικίου.

Ο χρήστης εισάγει βασικά στοιχεία, όπως είδος απασχόλησης, φορολογητέο εισόδημα, έτος γέννησης και αριθμό παιδιών, ενώ σε περίπτωση συζύγου υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης ξεχωριστών δεδομένων.

Αμέσως εμφανίζονται τα συγκριτικά αποτελέσματα για το 2025 και το 2026, με αναλυτική παρουσίαση του φόρου, των εκπτώσεων και του καθαρού οφέλους για τον υπόχρεο, τον/την σύζυγο και το οικογενειακό εισόδημα.

Στην επιλογή «Ανάλυση» οι πολίτες μπορούν να δουν αναλυτικά τα κλιμάκια φορολογίας και τις εκπτώσεις που ισχύουν ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Παράλληλα, μέσω του Υπολογιστή Φόρου Ενοικίου, οι ιδιοκτήτες μπορούν να εισάγουν το μίσθωμα και να διαπιστώσουν άμεσα τη μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης από το 2026.