Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η κατάσταση στον υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο, καθώς οι συνεχείς βομβαρδισμοί εμποδίζουν την αποκατάσταση των εξωτερικών γραμμών ηλεκτροδότησης.

Στο καθιερωμένο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι μία από τις γεννήτριες που παρείχαν έκτακτη ηλεκτροδότηση έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Το γεγονός αυτό συνέβη επτά ημέρες μετά τη διακοπή της τροφοδοσίας από το κανονικό δίκτυο.

“Αυτή είναι η έβδομη ημέρα. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν τέτοια επείγουσα κατάσταση στο εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Ο ρωσικός βομβαρδισμός έχει αποκόψει το εργοστάσιο από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας”, υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

“Και τώρα έχουμε πληροφορίες ότι μία από τις γεννήτριες έχει σταματήσει να λειτουργεί”, πρόσθεσε, τονίζοντας τη σοβαρότητα της απειλής για την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού.