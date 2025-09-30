Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Δημοκρατικοί αντίπαλοί του συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η διακοπή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών (shutdown), που απειλεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ήδη από την Τετάρτη.

Παρά τις συνομιλίες, οι δύο πλευρές κατηγόρησαν η μία την άλλη για το ενδεχόμενο αδιέξοδο. Η χρηματοδότηση της κυβέρνησης λήγει τα μεσάνυχτα της Τρίτης, δηλαδή στις 07:00 το πρωί της Τετάρτης ώρα Ελλάδος.

“Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown”, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, επιβεβαιώνοντας το κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ουάσιγκτον.