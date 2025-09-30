Το YouTube αποδέχθηκε να καταβάλει 22 εκατομμύρια δολάρια στον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να διευθετηθεί η αγωγή που είχε καταθέσει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μετά την αναστολή του λογαριασμού του, έπειτα από την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Η συμφωνία αποκαλύφθηκε μέσα από δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα.

Η πλατφόρμα κοινοποίησης βίντεο είναι μία ακόμη από τις μεγάλες εταιρείες του διαδικτύου που κατέληξαν σε συμβιβασμό με τον Τραμπ, ακολουθώντας τη Meta και το X (Twitter). Ο δικηγόρος του Ρεπουμπλικανού πολιτικού ανέφερε ότι το ποσό θα κατευθυνθεί σε ταμείο που χρηματοδοτεί την κατασκευή αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Στις 12 Ιανουαρίου 2021, το YouTube είχε αναστείλει τον λογαριασμό του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι παραβίασε τους κανονισμούς της πλατφόρμας καλώντας τους υποστηρικτές του να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020. Η αναστολή ακολούθησε την εισβολή εκατοντάδων διαδηλωτών στο Καπιτώλιο, την ημέρα επικύρωσης της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Ο λογαριασμός του Τραμπ αποκαταστάθηκε τελικά τον Μάρτιο του 2023. Στο μεταξύ, η Meta συμφώνησε τον Ιανουάριο του 2025 να καταβάλει 21 εκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα το X κατέβαλε 10 εκατομμύρια δολάρια.

Αντιδράσεις και νομικές εκτιμήσεις

Το παρατηρητήριο Media Matters χαρακτήρισε τη συμφωνία του YouTube με τον Τραμπ «επαίσχυντη και κοντόφθαλμη συνθηκολόγηση». Ο πρόεδρός του, Άντζελο Καρουζόνε, υποστήριξε ότι η απόφαση «ενθαρρύνει τον Τραμπ και τις προσπάθειές του να καταπνίξει οποιαδήποτε αντίθετη φωνή».

Νομικοί κύκλοι, ωστόσο, σημείωσαν ότι τα επιχειρήματα του Τραμπ δεν ήταν επαρκή για να δικαιωθεί στο δικαστήριο. Υπογράμμισαν ότι, ως ιδιωτικές εταιρείες, το YouTube, η Meta και το X έχουν το δικαίωμα να ρυθμίζουν το περιεχόμενο που φιλοξενούν.

Συμβιβασμοί με μέσα ενημέρωσης

Πέραν των διαδικτυακών κολοσσών, ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε συμβιβασμούς και με μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Τον Ιούλιο, το CBS κατέβαλε 16 εκατομμύρια δολάρια, μετά από αγωγή του Τραμπ που κατηγορούσε το δίκτυο ότι αλλοίωσε απόσπασμα συνέντευξης της Κάμαλα Χάρις εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Τον Δεκέμβριο, το ABC συμφώνησε επίσης να καταβάλει στον Ρεπουμπλικανό πολιτικό 15 εκατομμύρια δολάρια, κλείνοντας έναν ακόμη κύκλο δικαστικών προσφυγών.