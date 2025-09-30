Ένοχο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας έκρινε το Ανώτερο Κρατιδιακό Δικαστήριο της Δρέσδης τον Γιαν Γκ., πρώην συνεργάτη του ευρωβουλευτή της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Μαξιμίλιαν Κρα. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή κάθειρξης τεσσάρων ετών και εννέα μηνών.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο καταδικασθείς αξιοποίησε τη θέση του την περίοδο 2019-2024 για να δρα υπέρ των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών. Παρέδωσε εκατοντάδες έγγραφα, πολλά εκ των οποίων ήταν διαβαθμισμένα, ενώ παράλληλα κατασκόπευε Κινέζους αντιφρονούντες και συνέλεγε πληροφορίες για την ηγεσία της AfD.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας αθώος. Η υπεράσπισή του αμφισβήτησε τη νομιμότητα της πολυετούς παρακολούθησής του από τις γερμανικές αρχές, η οποία διήρκεσε πάνω από τρία χρόνια.

Μαζί με τον Γιαν Γκ. καταδικάστηκε και η Γιακί Ξ., υπάλληλος στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σε ποινή φυλάκισης 21 μηνών με αναστολή. Σύμφωνα με το δικαστήριο, παρείχε πληροφορίες σχετικά με πτήσεις και φορτία.

Παράλληλα, η Εισαγγελία της Δρέσδης ερευνά τον ίδιο τον Μαξιμίλιαν Κρα, ο οποίος πλέον έχει εκλεγεί ομοσπονδιακός βουλευτής με την AfD. Οι έρευνες αφορούν υποψίες για δωροληψία και ξέπλυμα χρήματος που φέρεται να προήλθε από την Κίνα. Στη δίκη του συνεργάτη του, ο κ. Κρα δήλωσε ότι δεν είχε καμία γνώση της δράσης του υπέρ των κινεζικών υπηρεσιών.