Οι τραυματισμοί δεν λένε να αφήσουν σε ησυχία τον Άρη.

Η ομάδα ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον ΟΦΗ (04/10), με τον Ούρος Ράτσιτς να είναι αμφίβολος.

Ο Σέρβος χαφ αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη σημερινή προπόνηση και αύριο θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασής του, με τον Μανόλο Χιμένεθ να αγωνιά για τη διαθεσιμότητά του.

Στα ευχάριστα της προπόνησης, ο Τίνο Καντεβέρε προπονήθηκε για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό σε φουλ ρυθμούς, ενώ μετά από καιρό επέστρεψε και ο Φρέντρικ Γένσεν ακολουθώντας μέρος του προγράμματος. Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα έκανε ατομικό, ενώ οι Χαμζά Μεντίλ και Κάρλες Πέρεθ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.