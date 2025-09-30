Οριστικά νοκ-άουτ από τον αγώνα του Σαββάτου (04/10) με τον ΟΦΗ είναι ο Ούρος Ράτσιτς.

Ο Σέρβος αποχώρησε με πρόβλημα από τη σημερινή προπόνηση και η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε έδειξε κάκωση στον αχίλλειο τένοντα και οίδημα.

Αυτό σημαίνει ότι χάνει την αναμέτρηση με τους Κρητικούς και θα μείνει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης, με την κατάστασή του να επαναξιολογείται κατά τη διάρκεια της διακοπής και εν όψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (19/10).

Πρόκειται για μία σημαντική απουσία από τα πλάνα του Μανόλο Χιμένεθ, η οποία θα φέρει ανακατατάξεις στη μεσαία γραμμή για το ματς του επόμενου Σαββάτου στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».