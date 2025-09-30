Ο τάφος της Κλεοπάτρας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά μυστήρια και η αναζήτηση για τον εντοπισμό του κρατάει δεκαετίες. Η αρχαιολόγος Κάθλιν Μαρτίνεζ έχει αφιερώσει πάνω από είκοσι χρόνια στην αναζήτηση του τελευταίου βασίλισσας της Αιγύπτου και φαίνεται πως η επιμονή της μπορεί να αποδώσει καρπούς.

Η Μαρτίνεζ, πρώην δικηγόρος που στράφηκε στην αρχαιολογία, πιστεύει πως η Κλεοπάτρα επιθυμούσε να ταφεί σε έναν ναό αφιερωμένο στη θεά Ίσιδα, στην οποία ταυτιζόταν. Έτσι, επικεντρώθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Τάποσιρις Μάγκνα, περίπου 30 μίλια δυτικά της Αλεξάνδρειας, όπου ξεκίνησε ανασκαφές το 2005. Ακολούθησαν σπουδαίες ανακαλύψεις, όπως επιγραφές στα ελληνικά και ιερογλυφικά που αναφέρονται στη θεά Ίσιδα, καθώς και πολυάριθμα ευρήματα από την εποχή της Κλεοπάτρας, όπως νομίσματα με την εικόνα της, μυκητιακά αγγεία και λείψανα ανθρώπων.

Πρόσφατα, σε συνεργασία με τον ωκεανογράφο Μπομπ Μπάλαρντ, η ομάδα της Μαρτίνεζ ανακάλυψε έναν βυθισμένο αρχαίο λιμένα κοντά στον Τάποσιρις Μάγκνα, μαζί με υποθαλάσσια κτίσματα και τούνελ που συνδέουν το ναό με τη θάλασσα. Η ανακάλυψη αυτή θεωρείται σημαντική διότι θα μπορούσε να είναι ο δρόμος που μετέφερε το σώμα της βασίλισσας προς τον τελευταίο της τόπο.

Η Μαρτίνεζ δηλώνει ότι η εύρεση του τάφου της Κλεοπάτρας θα είναι μία από τις κορυφαίες ανακαλύψεις του αιώνα, που θα φωτίσει πολλές πλευρές της ιστορίας και του μυστηρίου γύρω από τη ζωή και τον θάνατό της. Παρά την αντίθετη άποψη πολλών αρχαιολόγων που πιστεύουν πως η Κλεοπάτρα θα έχει ταφεί κοντά στην Αλεξάνδρεια, η Μαρτίνεζ υποστηρίζει πως η βασίλισσα σχεδίασε μυστικά την ταφή της σε αυτό το απομακρυσμένο, ιερό μέρος για να αποφύγει την αιχμαλωσία ή υποδούλωση από τους Ρωμαίους.

Η αναζήτηση συνεχίζεται επιτόπου, με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας υποβρύχιων ερευνών και ανασκαφών, και ο κόσμος περιμένει με αγωνία την επιβεβαίωση αν αυτός ο τόπος κρατά τελικά το μυστικό της τελευταίας κατοικίας της μεγάλης αυτής βασίλισσας.