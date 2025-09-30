Η αγαπημένη συνήθεια των τηλεθεατών επιστρέφει δυναμικά

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τις 17 Οκτωβρίου στο MEGA, για 31η συνεχόμενη σεζόν, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση.

Η μακροβιότερη και πιο επιδραστική εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας, που έχει συμβάλει στην εξιχνίαση δεκάδων υποθέσεων, παραμένει σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων που αναζητούν την αλήθεια και τη δικαίωση.

Λίγο πριν από την πρεμιέρα, η βραβευμένη δημοσιογράφος πραγματοποίησε την επίσημη φωτογράφιση της εκπομπής της. Αυτή την φορά, η επιλογή του χώρου δεν ήταν τυχαία: ένα υπόγειο πάρκινγκ, σκοτεινό και εναλλακτικό, που αποτυπώνει ιδανικά τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα του “Τούνελ”.

Με ανανεωμένο concept αλλά πάντα πιστή στην αποστολή της, η Αγγελική Νικολούλη ετοιμάζεται να φέρει στο φως νέες υποθέσεις που θα καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό.