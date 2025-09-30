Το πρότυπο «πάρκο τσέπης» στην Ακτή Δηλαβέρη στη συμβολή με την οδό Φιλίππου, στο Μικρολίμανο παρέδωσε στους πολίτες ο Δήμος Πειραιά, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά έναν αστικό χώρο και φέρνοντας τη φύση πιο κοντά στην καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Το νέο πάρκο αποτελεί μία μικρή «όαση» πρασίνου, αισθητικής και κοινωνικής ζωής, σε μια γειτονιά με αυξημένες ανάγκες για ελεύθερους και βιώσιμους δημόσιους χώρους.

Το πάρκο εγκαινιάστηκε από τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, στο πλαίσιο της στρατηγικής του δήμου για μια πιο βιώσιμη και ανθρώπινη πόλη, μέσα από παρεμβάσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής.

Πόσα χώρεσαν στο πάρκο

Ο χώρος περιλαμβάνει αρωματικά φυτά και θάμνους, μικρό βοτανικό κήπο για ανακάλυψη και χαλάρωση, χλοοτάπητα για παιχνίδι, ξεκούραση και δραστηριότητες, τραπέζια πικνίκ και καθιστικά για όμορφες στιγμές, κεντρικό μονοπάτι από οικολογικά υλικά που συνδέει το πάρκο με τον αστικό ιστό, συστήματα φωτισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με χαμηλή κατανάλωση, φωλιές πουλιών για την ενίσχυση της επικονίασης, μετεωρολογικό σταθμό, σταθμό μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας, γωνιές ανακύκλωσης, μικρές γωνιές στάσης που «προσκαλούν» σε χαλάρωση.

Το πάρκο προσφέρει ταυτόχρονα αναψυχή, ήπια άθληση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αποτελώντας παράδειγμα για τον αστικό επανασχεδιασμό και την ενσωμάτωση της φύσης στην πόλη.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος euPOLIS, με την πολύτιμη συμβολή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του δήμου, με στόχο την υιοθέτηση καινοτόμων παρεμβάσεων που κάνουν την πόλη πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη και με καλύτερη ποιότητα ζωής.