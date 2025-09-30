Ολοένα και πιο έντονα γίνονται αισθητές οι αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών του γλυκού, όπως οι σοκολάτες, τα γλυκά και τα παγωτά. Αυτή η τάση επηρεάζει τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας νέες προκλήσεις στην αγορά και την καθημερινή κατανάλωση.

Η σοκολάτα, ένα από τα πιο αγαπημένα προϊόντα στον κόσμο, γίνεται πλέον… πολυτέλεια.

Οι τιμές της έχουν εκτοξευθεί το τελευταίο διάστημα, προκαλώντας ανησυχία τόσο στους καταναλωτές όσο και στη βιομηχανία τροφίμων.

Πίσω από αυτήν την αύξηση κρύβονται σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή κακάο, κυρίως στη Δυτική Αφρική, όπου ακραία καιρικά φαινόμενα και ασθένειες των καλλιεργειών έχουν μειώσει σημαντικά την σοδειά.

Το αποτέλεσμα είναι μια ιστορική άνοδος στις τιμές της πρώτης ύλης, που πλέον αντικατοπτρίζεται και στα ράφια των καταστημάτων.

Η τιμή της σοκολάτας «λιώνει» τα πορτοφόλια

Σοκολάτα γάλακτος

Φεβρ. 2025: 1,99€

Σεπτ. 2025: 2,60€ + 30,65% σε 7 μήνες

Μαύρη σοκολάτα

Φεβρ. 2025: 2,53€

Σεπτ. 2025: 3,45€ + 36,32% σε 7 μήνες

Σοκολάτα αμυγδάλου

Φεβρ. 2025: 1,72€

Σεπτ. 2025: 2,52€ + 46,51% σε 7 μήνες

Αιτίες