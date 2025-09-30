Στο χθεσινό conference call με αναλυτές, η διοίκηση του ομίλου Άβαξ επανέλαβε την πρόβλεψη για τζίρο άνω των 800 εκατ. ευρώ και EBITDA περίπου 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2025.

Η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στην ανάληψη νέων έργων ΣΔΙΤ, όπως τα οδικά έργα Γιαννιτσά – Έδεσσα και Αμφίπολη – Δράμα, καθώς και το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, εξετάζονται ευκαιρίες στον τομέα του real estate, με ανάπτυξη χαρτοφυλακίου οικιστικών έργων αξίας περίπου 70 εκατ. ευρώ, στην ενέργεια, μέσω πρότασης για ανάπτυξη και σύνδεση συστήματος αποθήκευσης 50 MW στη Βοιωτία, και σε άλλες δραστηριότητες, με στόχο το μακροπρόθεσμο EBITDA των 150 εκατ. ευρώ έως το 2029, εκ των οποίων το 40% θα προέρχεται από μη κατασκευαστική δραστηριότητα.

Με το υπάρχον χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, ο όμιλος αναμένει έσοδα άνω των 150 εκατ. ευρώ έως το 2029 και συνολικά περίπου 900 εκατ. ευρώ έως τη λήξη τους. Σε ερώτηση για ενδεχόμενη έκδοση ομολόγου, η διοίκηση ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο χωρίς να υπάρχει σχετική απόφαση.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, περίπου 2,8 δισ. ευρώ, και με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των έργων βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, δημιουργούνται προϋποθέσεις για διατήρηση του τζίρου σε υψηλά επίπεδα και τα επόμενα 2-3 έτη. Η διοίκηση τόνισε ότι συμμετέχει σε όλους τους σημαντικούς διαγωνισμούς και στοχεύει στην ανάληψη έργων που να διατηρούν τουλάχιστον το υφιστάμενο μερίδιο αγοράς.

Σχετικά με τα περιθώρια κατασκευαστικού EBITDA, τα οποία διαμορφώθηκαν στο 13,6% κατά το πρώτο εξάμηνο, η διοίκηση εκτίμησε ότι το μέσο όρο αναμένεται να διατηρηθεί πέριξ του 10% στα επόμενα τρίμηνα. Η τρέχουσα συγκυριακή αύξηση αποδίδεται στη σημαντική συμμετοχή ενεργειακών έργων στο συνολικό μίγμα εσόδων του ομίλου.