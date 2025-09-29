Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια στην Ουκρανία παραμένει χωρίς εξωτερική ηλεκτροδότηση για έκτη συνεχόμενη ημέρα, σύμφωνα με ανάρτηση του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι στην πλατφόρμα Χ.

Ο Γκρόσι δήλωσε ότι συναντήθηκε στη Βαρσοβία με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την κατάσταση στο εργοστάσιο. Τόνισε επίσης ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας καταβάλλει προσπάθειες για να διευκολύνει την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Ο σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται στη νότια Ουκρανία, τελεί υπό ρωσικό έλεγχο από τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται επανειλημμένα για βομβαρδισμούς στην περιοχή του πυρηνικού συγκροτήματος.