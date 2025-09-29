Ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε τη δέσμευση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και να επιτύχει την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι και το Ισραήλ θα δεσμευτεί αποφασιστικά σε αυτή τη βάση.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή από την άμεση απελευθέρωση των ομήρων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σαφή βήματα που θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της κρίσης.

Ο Μακρόν σημείωσε ότι οι εξελίξεις αυτές μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για μια ουσιαστική συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους, με στόχο την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή. Η λύση, όπως επισήμανε, πρέπει να βασίζεται στη δημιουργία δύο κρατών και στις πρόσφατες αποφάσεις του ΟΗΕ.

Καταλήγοντας, ο Γάλλος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά σε αυτή την κατεύθυνση, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ειρήνη στη Μέση Ανατολή.