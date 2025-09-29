Όταν πριν από λίγο καιρό απομακρύνθηκε από τον Παναθηναϊκό ο Ρούι Βιτόρια , σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως το πώς αυτός αποχαιρέτησε τους «πράσινους».

Για να ειπωθεί σωστότερα, ο Πορτογάλος προπονητής ουδέποτε προσπάθησε να επικοινωνήσει με τους ποδοσφαιριστές του, δεν τους χαιρέτησε καν στο προπονητήριο και αυτό προφανώς και «κάτι έλεγε». Είχε, λοιπόν, παράπονα ο Βιτόρια. Από ποιους; Και γιατί άραγε; Δεν μάθαμε. ‘Η μήπως η εξέλιξη των πραγμάτων οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα; Αμέσως μετά το ευρύ 4-1 των «πρασίνων» επί της Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία, ο εκ των αρχηγών του Παναθηναϊκού, ο Τάσος Μπακασέτας, έκανε την εξής δήλωση: « Με τον νέο προπονητή γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Με την εμπειρία που έχω, μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Μπορείτε να δείτε πόσο διαβασμένοι είμαστε».

Υπήρξε όμως και συνέχεια. Τη σκυτάλη πήρε ο Μανώλης Σιώπης και τόνισε τα ακόλουθα, όταν ολοκληρώθηκε ο αγώνας στο Αγρίνιο: «Εγώ εμπιστεύομαι 100% τον κ. Κόντη. Εχει δείξει πως διαθέτει πλάνο, κάθε παίκτης γνωρίζει τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο». Πόσο πιο ξεκάθαρα να δείξουν οι Μπακασέτας και Σιώπης, όχι μόνο τη στήριξή τους στον Χρήστο Κόντη, αλλά κυρίως τη δυσφορία τους για τη συνεργασία με τον Βιτόρια; Αλλωστε, και ο προηγούμενος προπονητής του Παναθηναϊκού, ξεκάθαρα είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε. Κατάλαβε πως οι παίκτες και δη οι Ελληνες, ελάχιστα τον εμπιστεύονταν. Με αυτούς τα είχε. Και για τον λόγο αυτό δεν θέλησε ούτε να τους χαιρετήσει μετά το φινάλε της ελληνικής του περιπέτειας.