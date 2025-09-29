Δημοφιλή
Επίθεση αγνώστων σε οπαδούς της ΑΕΛ Novibet
Οι οπαδοί της ΑΕΛ Novibet μπορεί να είδαν την ομάδα τους να φεύγει με ένα «πολύτιμο» πόντο από το γήπεδο του Ατρόμητου, ωστόσο η αποχώρησή τους από τον χώρο του γηπέδου ήταν επεισοδιακή. Οι οπαδοί της ΑΕΛ δέχθηκαν επίθεση στην Λένορμαν, από άγνωστα άτομα μέχρι στιγμής. Ακολούθησε πετροπόλεμος, φθορές στα γύρω αυτοκίνητα και μάλιστα υπάρχουν […]
«Αγωνία» για Ντέσερς
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιστρέφουν την Τρίτη (30/09) στις προπονήσεις και όλα τα βλέμματα πέφτουν στον Σιρίλ Ντέσερς. Ο Νιγηριανός επιθετικός είχε τραυματιστεί στην τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι στο Αγρίνιο, ύστερα από σύγκρουση με τον Ντραγκόφσκι, αλλά παρουσιάζει σαφή σημάδια βελτίωσης. Οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές και όλα δείχνουν πως θα προλάβει την ευρωπαϊκή […]
Ντραγκόφσκι: Εκτός δράσης μέχρι τη διακοπή
Ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί χωρίς τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μέχρι να σταματήσει το πρωτάθλημα για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Ο Πολωνός τερματοφύλακας, που ήδη απουσίασε από το ματς με τον Παναιτωλικό, δεν θα δώσει το «παρών» ούτε στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς (2/10), ούτε – εκτός απροόπτου – στο παιχνίδι της 6ης […]
Θετικός στον COVID-19 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
O Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, θα χάσει την αρχή της προετοιμασίας των Μιλγουόκι Μπακς, επειδή διαγνώστηκε με COVID-19. Την είδηση έκανε γνωστή ο general manager των «Ελαφιών» Τζον Χορστ. Ο Αντετοκούνμπο παραμένει στην Ελλάδα σε καραντίνα και θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ όταν τελειώσει αυτή για να ενισχύσει την ομάδα του.