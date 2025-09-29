Σε έδρα που για την ώρα παραμένει άγνωστη θα διεξαχθεί το ΟΦΗ-Άρης για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο αγωνιστικός χώρος στο Παγκρήτιο είναι σε κάκιστη κατάσταση, όπως αποτυπώθηκε και στη χθεσινή αναμέτρηση των Κρητικών με την Κηφισιά.

Το γήπεδο κρίνεται ακατάλληλο για να φιλοξενήσει άλλο ματς μέχρι να «δέσει» ο χλοοτάπητας και για αυτό από νωρίς το πρωί έχει συγκροτηθεί ένα… τρίγωνο επαφών ανάμεσα σε ΑΡΗ, ΟΦΗ και τη διοργανώτρια αρχή.

Το ζήτημα άνοιξε ο ίδιος ο ΑΡΗΣ σε επαφή την οποία είχε με τους Κρητικούς, των οποίων η πρόταση ήταν η αντιστροφή της έδρας και το ματς να γίνει στο «Κλεάνθης Βκελίδης». Κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό αφού από σήμερα ξεκίνησε η τοποθέτηση του χειμερινού χλοοτάπητα στην έδρα των «κιτρινόμαυρων».

Το μόνο δεδομένο είναι ότι το ματς δεν θα γίνει στο Ηράκλειο και αναζητείται λύση, με Αθήνα και Αγρίνιο να είναι οι λύσεις που προκρίνονται και εκείνη του Βόλου να ακολουθεί. Μία απόφαση η οποία θα παρθεί άμεσα και με βάση τη διαθεσιμότητα των γηπέδων.