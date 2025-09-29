Η έδρα του Αστέρα Τρίπολης θα φιλοξενήσει τελικά το ΟΦΗ-Άρης το επόμενο Σάββατο (04/10), για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η έλλειψη διαθέσιμων γηπέδων στην Αθήνα οδήγησε το ματς στην πόλη της Αρκαδίας, μετά το αρχικό πρόβλημα να είναι η κακή κατάσταση του χλοοτάπητα στο Παγκρήτιο. Μία εικόνα που έκανε τον γύρο της Ελλάδος, με το γήπεδο να κρίνεται ακατάλληλο μέχρι να δέσει το νέο χορτάρι.

Μετά από αρκετές διαβουλεύσεις των δύο ομάδων με τη λίγκα, ρίχνοντας στο τραπέζι ακόμα και το «Κλεάνθης Βικελίδης», το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Θεόδωρος Κολοκοτρπώνης» και απομένουν οι ανακοινώσεις της λίγκας.