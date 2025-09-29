Δημοφιλή
Φασόλια ατζούκι: Μια ιστορία 9.000 χρόνων από την Ανατολική Ασία
Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στην Κίνα αποκαλύπτουν ότι τα φασόλια ατζούκι καλλιεργούνταν από τον άνθρωπο εδώ και σχεδόν 9.000 χρόνια, παίζοντας σημαντικό ρόλο στα πρώτα πολυκαλλιεργητικά συστήματα
Μύθοι και αλήθειες για Ozempic και Mounjaro
Φάρμακα όπως το Ozempic (σεμαγλουτίδη) και το Mounjaro (τιρζεπατίδη) που χρησιμοποιούνται κυρίως για την αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται και για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. «Τα φάρμακα αυτά που είναι ενέσιμα και έχουν εγκριθεί για σακχαρώδη διαβήτη μελετήθηκαν αργότερα για την παχυσαρκία άνευ διαβήτη. Κάποιες ουσίες έλαβαν έγκριση γι’ αυτό», είπε ο […]
Ανθρωποειδή ρομπότ θέλει να κατασκευάσει (και) ο Ζάκερμπεργκ
Ο συνιδρυτής και επικεφαλής της Meta Platforms, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, θέλει τώρα να κατασκευάσει όπως όλα δείχνουν ανθρωποειδή ρομπότ -και για να το πετύχει αυτό βασίζεται και στα έξυπνα γυαλιά που παρουσίασε πρόσφατα. Ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με προσωπική περιουσία 261 δις δολάρια ο οποίος ελέγχει μεταξύ άλλων το Facebook, το Instagram και το […]
Εγκεφαλικό: Νέα επαναστατική θεραπεία με χρήση βλαστοκυττάρων
Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας δείχνει ότι οι εγκεφαλικές βλάβες που προκαλούνται από εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί στο μέλλον να είναι αντιστρέψιμες χάρη στη χρήση βλαστοκυττάρων. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ποντίκια με βλάβες στον εγκέφαλο λόγω εγκεφαλικού και διαπίστωσαν ότι οι ενέσεις ανθρώπινων βλαστοκυττάρων οδήγησαν στη δημιουργία νέων ανώριμων εγκεφαλικών κυττάρων. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: τα περισσότερα από τα βλαστοκύτταρα παρέμειναν στη θέση τους, […]