Το όνομα Austin επιστρέφει, ως κατασκευαστής ηλεκτρικών τετράκυκλων. Το 2019, ο μηχανικός John Stubbs επανέφερε τα εμπορικά σήματα της Austin. Στη συνέχεια, επανίδρυσε την Austin Motor Company. Η νέα ομάδα διοίκησής της έδωσε τη γέννηση του Austin Arrow.

Ανατρέχοντας στο Austin Seven του 1922, αυτό το ευέλικτο μικρό αυτοκίνητο έθεσε τη Βρετανία σε… κίνηση. Η αρχική εταιρεία ξεκίνησε το 1900, αφότου ο μηχανικός Herbert Austin κέρδισε το πρώτο βραβείο στον αγώνα 1000 Mile Great Britain Trial. Κέρδισε με ένα τετράτροχο με οριζόντιο μονοκύλινδρο κινητήρα. Μετά από πέντε χρόνια κατασκευής αυτοκινήτων Wolseley, ίδρυσε την Austin Motor Company στο Λόνγκμπριτζ. Το πρώτο αυτοκίνητο που κατασκεύασε το 1906 ήταν ένα Endcliffe Phaeton 25 ίππων, αξίας 650 λιρών.

120 χρόνια αργότερα, η νέα Austin Motor Company έχει δεσμευτεί να προσφέρει βιώσιμες και περιβαλλοντικές λύσεις κινητικότητας. Στόχος της είναι να παράγει μια σειρά οχημάτων, βασιζόμενη στην κληρονομιά μιας εταιρείας με μακρά ιστορία.

Η πρώτη του απόπειρα είναι ένα roadster με ρετρό εμφάνιση, μικροσκοπικό, μήκους μόλις 3,7 μέτρων, πλάτους 1,5 μέτρων και ύψους 1,2 μέτρων, με μεταξόνιο 2,4 μέτρων. Το διθέσιο ζυγίζει 445 κιλά, ενώ η μπαταρία ιόντων λιθίου των 20kWh είναι 160 κιλά, οπότε συνολικά έχετε να κάνετε με ένα ηλεκτρικό όχημα 605 κιλών. Ο κινητήρας αποδίδει 15kW, αλλά μπορεί να φτάσει στην τελική ταχύτητα των 100 χλμ./ώρα σε 7,8 δευτερόλεπτα. Η αυτονομία είναι 160 χλμ. Ο χρόνος φόρτισης είναι προφανώς τρεις ώρες.