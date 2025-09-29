Ο αείμνηστος,  Βραζιλιάνος θρύλος της Formula1, ο Αιρτον Σένα είχε πάθος τόσο με τα μονοθέσια όσο και με τα πιο γήινα αυτοκίνητα που τα είχε σαν… παιδιά του. Η συλλογή του από σπορ, πολυτελή αυτοκίνητα ήταν αρκετά μεγάλη και ο ίδιος, όντας εξαιρετικός γνώστης μηχανολογικών θεμάτων, κοίταζε να τα έχει όλα σε εξαιρετική κατάσταση.

Ανάμεσα σε αυτά και μια Mercedes 190E, ειδικών σπορ προδιαγραφών, που την είχε αγοράσει το 1985 ( πριν από 40 χρόνια). Συγκεκριμένα, ήταν μια Mercedes με την οποία έτρεξε ο Σένα το 1985, στον Race of Champions στο Νίρμπουργκρινγκ, αγώνας που πραγματοποιήθηκε με πανομοιότυπες Mercedes 190E 2.3-16. Μετά τον αγώνα που κέρδισε ο  θρύλος της F1 χωρίς να σκεφθεί το κόστος (που δεν είχε και ανάγκη να το υπολογίσει) το απέκτησε και η οικογένεια του είχε έως και σήμερα στο σπίτι – Μουσείο.

Σήμερα, το συλλεκτικό αυτό αυτοκίνητο με το οποίο έτρεξε σε φιλικό αγώνα που συμμετείχαν εκείνη την εποχή και αρκετοί θρύλοι πιλότοι της Formula (μεταξύ αυτών Φιτιμπάλντι, Λάουντα κ.α) βγαίνει στο σφυρί.

Τελευταία Νέα