Ο αείμνηστος, Βραζιλιάνος θρύλος της Formula1, ο Αιρτον Σένα είχε πάθος τόσο με τα μονοθέσια όσο και με τα πιο γήινα αυτοκίνητα που τα είχε σαν… παιδιά του. Η συλλογή του από σπορ, πολυτελή αυτοκίνητα ήταν αρκετά μεγάλη και ο ίδιος, όντας εξαιρετικός γνώστης μηχανολογικών θεμάτων, κοίταζε να τα έχει όλα σε εξαιρετική κατάσταση.

Ανάμεσα σε αυτά και μια Mercedes 190E, ειδικών σπορ προδιαγραφών, που την είχε αγοράσει το 1985 ( πριν από 40 χρόνια). Συγκεκριμένα, ήταν μια Mercedes με την οποία έτρεξε ο Σένα το 1985, στον Race of Champions στο Νίρμπουργκρινγκ, αγώνας που πραγματοποιήθηκε με πανομοιότυπες Mercedes 190E 2.3-16. Μετά τον αγώνα που κέρδισε ο θρύλος της F1 χωρίς να σκεφθεί το κόστος (που δεν είχε και ανάγκη να το υπολογίσει) το απέκτησε και η οικογένεια του είχε έως και σήμερα στο σπίτι – Μουσείο.

Σήμερα, το συλλεκτικό αυτό αυτοκίνητο με το οποίο έτρεξε σε φιλικό αγώνα που συμμετείχαν εκείνη την εποχή και αρκετοί θρύλοι πιλότοι της Formula (μεταξύ αυτών Φιτιμπάλντι, Λάουντα κ.α) βγαίνει στο σφυρί.