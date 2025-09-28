Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή πως διαφαίνεται μια «πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο» στη Μέση Ανατολή, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η δήλωσή του έρχεται λίγες ημέρες μετά την εκτίμησή του ότι είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά. Θα το πετύχουμε», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των ομήρων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για να παρακολουθήσει το τουρνουά γκολφ Ryder Cup στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι: «Νομίζω ότι ίσως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Φαίνεται πως αυτή η συμφωνία θα φέρει πίσω τους ομήρους, θα τερματίσει τον πόλεμο και θα φέρει ειρήνη. Νομίζω ότι είμαστε εκεί.»

Στο πλαίσιο αυτό, η Ουάσιγκτον έχει προτείνει ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων για τη Μέση Ανατολή, το οποίο στοχεύει στον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η πρόταση κυκλοφόρησε την Τρίτη μεταξύ διπλωματών και αξιωματούχων από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, όπως ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.