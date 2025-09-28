Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που ακρωτηρίασε μία γάτα και στη συνέχεια την σκότωσε, πραγματοποιούν οι αστυνομικές Αρχές στη Νέα Μάκρη.

Η αποτρόπαια πράξη έγινε γνωστή από τον Σύλλογο Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα», ο οποίος σε ανακοίνωσή του ανέφερε, πως η γάτα εντοπίστηκε από κάτοικο της περιοχής, σύμφωνα με το irafina.gr. Στην ανακοίνωσή του ο φιλοζωικός σύλλογος αναφέρει, πως «η Αστυνομία διενήργησε αυτοψία, έρευνα, προανάκριση και τις λοιπές προβλεπόμενες διαδικασίες».

«Άμεση ήταν και η παρέμβαση του Δημάρχου, ο οποίος μαζί με τον πρόεδρο του Σύλλογος Ζωόφιλων Μαραθώνα “Ελπίδα” ενημερώθηκαν από τον Διοικητή του Α.Τ. Μαραθώνα για τις ενέργειες της Αστυνομίας και ζητήθηκε να γίνει προσπάθεια για ταχύτατη και εξονυχιστική έρευνα της απεχθούς αυτής πράξης, η οποία πιθανότατα να αφορά εγκληματική κακοποίηση του ζώου» αναφέρει ο φιλοζωικός σύλλογος.

Η οργάνωση απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην «καλύπτουν» τους δράστες «με την σιωπή». «Διαφορετικά, γινόμαστε συμμέτοχοι στις εγκληματικές τους πράξεις και στην ενεργητική και παθητική κακοποίηση των ζώων» καταλήγει.