Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/9) στον δρόμο από την Κωμιακή προς το Ανέφαμα στη Νάξο, όταν φορτηγό του ΔΕΔΔΗΕ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του και ντελαπάρισε στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το naxostimes.gr, στο όχημα επέβαινε μόνο ο οδηγός–χειριστής, ο οποίος τραυματίστηκε. Η σοβαρότητα του τραυματισμού του δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί. Λίγα λεπτά μετά το ατύχημα, άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάξου κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου για ιατρική φροντίδα. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν η Πυροσβεστική με οχτώ πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα, η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το φορτηγό του ΔΕΔΔΗΕ βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Κωμιακής, όπου χθες το μεσημέρι είχε εκδηλωθεί φωτιά σε κολόνα της ΔΕΗ απέναντι από το χωριό. Ο πρόεδρος της κοινότητας Αντώνης Χωρινόπουλος, ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική και τον ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση και να αποφευχθεί η εξάπλωση πυρκαγιάς. Η βλάβη προκάλεσε πολύωρη διακοπή ρεύματος στην Κωμιακή, με την ηλεκτροδότηση να αποκαθίσταται περίπου στις 9:00 το βράδυ.

Σήμερα το πρωί συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επέστρεψαν για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, προκαλώντας νέα διακοπή ηλεκτροδότησης από τις 11:00 έως τις 15:00. Το φορτηγό που ενεπλάκη στο τροχαίο, επέστρεφε προς τη χώρα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ανετράπη.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.