Οι νέες ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5% τον Αύγουστο του 2025 σε 790.000 αυτοκίνητα, αλλά ο όγκος πωλήσεων παρέμεινε κάτω από τα επίπεδα του 2023.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτωναυξήθηκαν κατά 27%, φτάνοντας σε μερίδιο αγοράς ρεκόρ 20,2%, ενώ τα plug-in υβριδικά οχήματα αυξήθηκαν κατά 59%, ξεπερνώντας το 10% της αγοράς.

Οι κινεζικές μάρκες υπερδιπλασίασαν τις πωλήσεις τους, με τις MG και BYD να ηγούνται, γεγονός που τις έθεσε μπροστά από αρκετές καθιερωμένες μάρκες.

Η Volkswagen ήταν και πάλι η αυτοκινητοβιομηχανία με τις καλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη, ακολουθούμενη από τις Stellantis και Renault, ενώ το VW T-Roc ήταν και πάλι το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο αυτοκινήτου. Η Volkswagen ηγήθηκε επίσης των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αν και το Tesla Model Y ήταν και πάλι το πιο δημοφιλές ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη.