Τα βίντεο στο Instagram και το TikTok κάνουν τη ζωή σε ένα τροχόσπιτο να μοιάζει πολύ ωραία. Να πηγαίνεις όπου θέλεις, όποτε θέλεις, να ξυπνάς με ηλιοβασιλέματα .

Αλλά πίσω από αυτό το ρομαντικό τοπίο κρύβεται μια πολύ διαφορετική πλευρά της ζωής με βαν στις ΗΠΑ.

Μια πλευρά όπου χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να στριμώξουν τα κοσμικά τους αγαθά σε ένα τροχόσπιτο και να βγουν στο δρόμο, όχι από επιλογή και δίψα για περιπέτεια, αλλά από οικονομική ανάγκη.

Ολόκληρες οικογένειες έχουν χάσει την πρόσβαση σε συμβατικές κατοικίες λόγω του αυξανόμενου κόστους ενοικίου και άλλων εξόδων διαβίωσης και βλέπουν ένα όχημα αναψυχής ως τον μόνο τρόπο για να έχουν μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους.

Αυτή τη στιγμή, περίπου 486.000 άνθρωποι ζουν μόνιμα σε τροχόσπιτα στις ΗΠΑ , σύμφωνα με στοιχεία έρευνας του Συνδέσμου Βιομηχανίας Τροχόσπιτων που ανέφερε το NBC News . Ο αριθμός αυτός είναι διπλάσιος σε σχέση με το 2021! Δεν είναι πλούσιοι συνταξιούχοι ή νέοι, ελεύθεροι και τεχνολογικά καταρτισμένοι influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά άνθρωποι που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα ​​με πενιχρά εισοδήματα.