Η αμερικανική μάρκα Rivian σχεδιάζει να φέρει το τελευταίο της ηλεκτρικό SUV – το Rivian R2 – στο Ηνωμένο Βασίλειο τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Autocar .

Η Rivian ιδρύθηκε το 2009 και ξεκίνησε να πουλάει οχήματα στη Βόρεια Αμερική το 2021, με τα μόνα μοντέλα της να είναι το pick-up truck R1T και τα SUV R1S. Το R2 είναι ένα μικρότερο SUV μήκους 4,7 μέτρων που θα ανταγωνιστεί το Tesla Model Y με ηλεκτρική αυτονομία άνω των 480 χιλιομέτρων, και την επιλογή ενός μοντέλου με έναν κινητήρα και κίνηση στους πίσω τροχούς και μιας έκδοσης με κίνηση σε όλους τους τροχούς και δύο κινητήρες.

Η Rivian σκοπεύει επίσης να φέρει στην αγορά το μικρότερο Rivian R3 – ένα μικρότερο, υπερυψωμένο hatchback που θα ανταγωνιστεί τα VW ID.3, Kia EV3 και Skoda Elroq.