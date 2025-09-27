Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό στα τέλη Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσαν τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Ο βρετανός μονάρχης θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, τη βασίλισσα Καμίλα.

Κατά την παραμονή του, το βασιλικό ζεύγος θα συναντηθεί με τον πάπα Λέοντα ΙΔ’ και θα παραστεί στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Το Ιωβηλαίο πραγματοποιείται κάθε 25 χρόνια και προσελκύει εκατομμύρια πιστούς στο Βατικανό.

Η ακριβής ημερομηνία και το πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψης δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, ωστόσο η συνάντηση θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας για τις σχέσεις Αγγλικανικής και Καθολικής Εκκλησίας.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τον νέο ποντίφικα. Στο παρελθόν, ο βρετανός μονάρχης είχε συναντηθεί με τον πάπα Φραγκίσκο, τον πάπα Ιωάννη Παύλο Β’ και τον πάπα Βενέδικτο ΙΣτ’.