Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τα ξημερώματα του Σαββάτου. Από αυτούς, 27 σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά «τοπικών τρομοκρατικών οργανώσεων» συνεχίζονται κατά μήκος της παράκτιας περιοχής. Η επιχείρηση στην πόλη της Γάζας επεκτείνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ εντόπισαν και κατέσχεσαν όπλα, συμπεριλαμβανομένων αντιαρματικών, ρουκετών και εκρηκτικών μηχανισμών, όπως αναφέρεται σε έκθεση του στρατού.

Η ίδια έκθεση σημειώνει ότι «ένας αριθμός τρομοκρατών που συνιστούσε απειλή στα στρατεύματα εξουδετερώθηκε». Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ επιτέθηκε σε περίπου 120 στόχους, μεταξύ των οποίων στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υπόγειες υποδομές που χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές.

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας, η οποία ελέγχεται από τη Χαμάς, αναφέρουν ότι περισσότεροι από 65.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Το πρακτορείο WAFA υπογραμμίζει πως η πλειονότητα των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι «αυτός ο απολογισμός παραμένει ημιτελής, καθώς πολλά θύματα παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα χαλάσματα, απρόσιτα από τα ασθενοφόρα και τις ομάδες διάσωσης».